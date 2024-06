Little Nightmares III: Supermassive Games hat schlechte Nachrichten für die Fans

Das im August 2023 im Rahmen der Gamescom angekündigte Little Nightmares III schafft den angepeilten Launch im laufenden Jahr nicht. In einer Mitteilung in den sozialen Netzwerken vertrösten die EntwicklerInnen die Fans auf das kommende Jahr.

Das Spiel von Supermassive Games und Bandai Namco habe viel positives Feedback erhalten und auch das Team könne es nicht erwarten, ins Nirgendwo zurückzukehren. Doch man wolle sicherstellen, dass man dem Spiel „die Sorgfalt und Liebe“ geben würde, die es auch verdient. „Qualität hat für uns oberste Priorität und wir wissen, dass es euch genauso geht.“

Man habe sich deshalb dazu entschlossen, die Veröffentlichung auf 2025 zu verschieben. Konkreter wird man bisher nicht. Im Laufe des Sommers wolle man aber ein weiteres Update zu Little Nightmares III geben und bittet die Fans um Geduld.

„Begib dich auf ein neues Abenteuer in der einzigartigen Welt von Little Nightmares. In Little Nightmares III hilfst du Low & Alone auf ihrer Suche nach einem Weg aus dem Nirgendwo“, heißt es auf der Webseite zum Spiel. Auch spannend: „Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe begegnest du deinen Kindheitsängsten gemeinsam mit einem Freund im Online-Koop oder alleine mit der KI.“

Bildmaterial: Little Nightmares III, Supermassive Games, Bandai Namco