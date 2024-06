Marvel Rivals: PvP-Spektakel erscheint nun auch für PlayStation 5 und Xbox Series

Der vom Entwickler NetEase Games entwickelte Free-to-play-Titel Marvel Rivals soll neben einer PC-Version auch für Konsolen erscheinen. Genauer gesagt wurde der Titel nun auch für PS5 und Xbox Series angekündigt.

Für PCs soll der Titel via Steam und dem Epic Games Store erscheinen. Eine geschlossene Beta-Phase soll im Juli für alle Plattformen starten. PS5-SpielerInnen erhalten außerdem ein exklusives Spider-Man-Outfit.

Actiongeladene Matches mit allseits beliebten Charakteren

Marvel Rivals kann man wohl am ehesten mit einem Overwatch vergleichen. Mit unzähligen spielbaren Charakteren schwingt man sich in actiongeladene Runden und hat dabei die Aufgabe, das gegnerische Team in die Schranken zu weisen. Neben alseits bekannten Marvel-Charakteren wie Spider-Man, Hulk und Venom sind auch die Guardians of the Galaxy, die X-Men und viele weitere Charaktere aus dem Marvel-Multiversum mit von der Partie.

Die hektischen und actiongeladenen Runden werden in zwei Teams mit je sechs SpielerInnen ausgetragen. Ein besonderes Extra dürfte die zerstörbare Spielwelt darstellen, die dem actionreichen Gameplay die nötige Würze verleiht.

Trailer zur Konsolenversion

