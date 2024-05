Tales from Toyotoki: Arrival of the Witch erscheint im August im Westen

Bereits im Februar hatte Aksys Games erstmals die Lokalisierung von The Witch of the Ihanashi angekündigt. Die Visual Novel erscheint im Westen unter dem Titel Tales from Toyotoki: Arrival of the Witch am 22. August 2024.

In Japan erschien das Spiel zunächst für PC-Steam (nur auf Japanisch) und im April 2023 auch für PlayStation, Xbox und Switch. Andere Plattformen als Nintendo Switch und PS5 sind für den Westen nicht vorgesehen.

Im Aksys Games Store bietet man die Switch- und PS5-Version physisch zur Vorbestellung an. Noch ist nicht offiziell, ob diese auch ihren Weg in den breiten Handel hierzulande finden.

So führt uns Aksys Games in die Story ein: „Hikaru Nishime reist zu seinem Großvater auf eine abgelegene Insel, muss aber zu seinem Entsetzen feststellen, dass sein Großvater ins Ausland gegangen ist. Auf der Suche nach einem Schlafplatz trifft Hikaru auf Lilun, eine Hexe, die die Insel aus bestimmten Gründen besucht, und als die beiden beschließen, einen gemeinsamen Weg einzuschlagen, entfaltet sich ihre magische Geschichte.“

Ein neuer Trailer:

Bildmaterial: Tales from Toyotoki: Arrival of the Witch, Aksys Games, Kemco, Fragaria