Die neue Jahreszeit beginnt: Das erwartet euch im Sommer in Pokémon GO

Niantic hat die neue Jahreszeit in Pokémon GO vorgestellt. „Himmlisches Teamwork“ heißt die neue Season, die sich vom 1. Juni bis zum 3. September erstreckt und damit über einen Großteil des Sommers.

Es winken neue Pokémon, zeitlich begrenzte Forschungen, saisonale Boni und mehr. In die neue Jahreszeit fällt auch das Pokémon GO Fest 2024, für das der Ticketverkauf jetzt begonnen hat. Hier wird es unter anderem Necrozma (Morgenschwingen) und Necrozma (Abendmähne) in Raids geben.

Sein weltweites Debüt gibt Marshadow, das bereits mysteriöse Auftritte in Sendai, Madrid und New York hingelegt hat. Am ersten Tag des Pokémon GO Fest 2024 haben Ticketinhaber die Möglichkeit, eine exklusive Spezialforschung mit Marshadow abzuschließen.

Zum Start in die neue Jahreszeit gibt es vom 7. Juni bis zum 12. Juni 2024 obendrein das Event „Schlummernder Sand“, bei der drei neue, kostümierte Pokémon ihr Debüt feiern. Bummelz, Muntier und Letarking mit Visor.

Die neue Jahreszeit bringt außerdem Rotationen bei den Forschungsdurchbrüchen, bei den Eiern sowie den wilden Pokémon mit. Einer der zusätzlichen Boni in der neuen Jahreszeit ist ein zusätzlicher Spezialtausch pro Tag. Mehr erfahrt ihr im offiziellen Blog.

Mit dem Hashtag #RediscoverGO führte Niantic zuletzt eine Kampagne für Rückkehrer durch. Viele Neuerungen, auch optischer Natur, sollten für neue Freude sorgen. Habt ihr Pokémon GO seitdem wieder gestartet?

Der Trailer zur neuen Jahreszeit:

