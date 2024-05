Infinity Nikki: Das Spiel vom Ex-Zelda-Director geht bald in die Beta auf PlayStation 5

Im Dezember 2022 haben Publisher Infold Games und Entwickler Papergames erstmals das Open-World-Abenteuer Infinity Nikki angekündigt. Ein Beta-Test sollte eigentlich folgen, doch der ließ bis heute auf sich warten. Jetzt geht es aber endlich weiter: Im dritten Quartal soll ein Beta-Test auf PS5 erfolgen.

Mediale Aufmerksamkeit erregt Infinity Nikki zur Ankündigung vor allem wegen eines speziellen Umstandes. Demnach arbeitet nämlich Kentaro Tominaga in führender Rolle an dem RPG, wie Kotaku berichtete. Er hat zuvor an zahlreichen Zelda-Games bei Nintendo gearbeitet und war zuletzt sogar Director der Erweiterung zu Zelda: Breath of the Wild.

IGN berichtet in einem aktuellen Preview, Tominaga arbeitet als Executive Producer immer noch am Spiel. Und schreibt Infinity Nikki gleich „Breath of the Wild“-Einfluss zu, darunter Schreine im Zelda-Stil. Wie Breath of the Wild habe Infinity Nikki außerdem „einen beeindruckenden Sinn für Größe und abwechslungsreiche Schauplätze“, ein bisschen Studio Ghibli würde auch noch drinstecken.

Infinity Nikki ist ein Open-World-Anzieh-Abenteuerspiel, das für PS5 erscheint. Erweckt zusammen mit Nikki die magischen Kräfte, die in verschiedenen Outfits verborgen sind, und begebt euch auf eine Reise voller Spaß. Euch erwartet offenbar eine ziemlich heitere Reise. Aber nicht alles ist kunterbunt und fröhlich, wie das Ende des Trailers zeigt.

Inzwischen ist Infinity Nikki nur noch für PS5, PCs und Mobilgeräte geplant. Die ursprünglich angekündigte PS4-Version findet heute keine Erwähnung mehr. Übrigens ist Infinity Nikki bereits das fünfte Spiel der Nikki-Reihe, die mit Spielen wie Love Nikki, Shining Nikki oder Hello Nikki hierzulande bisher kaum Aufmerksamkeit erregte. Die Vorgänger erschienen nur für Mobilgeräte.

Der neue Trailer:

