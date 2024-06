Nach einem Boxenstopp: „Bloodborne Kart“ ist jetzt kostenlos verfügbar

Nach einem kleinen Boxenstopp, erzwungen durch ein Einschreiten von Sony Interactive Entertainment, ist das einst als „Bloodborne Kart“ bekannt gewordene Nightmare Kart ab sofort erhältlich. Und zwar kostenlos!

Letzteres dürfte wohl auch im Sinne von Sony sein, die allerdings zumindest den Namenswechsel erzwungen haben. Auch direkte Referenzen auf Bloodborne wurden entfernt. Allerdings sei die Essenz des Soulslike immer noch greifbar.

Bei Itchio und Steam könnt ihr euch Nightmare Kart jetzt kostenlos herunterladen und spielen. Sie habe unzählige Vorschläge für neue Titel für das Spiel erhalten, so Walther gegenüber Kotaku. „Ich glaube, mein persönlicher Favorit war ‚Bleed for Speed‘, aber ich wollte etwas, das den gleichen Fluss wie der ursprüngliche Name hat“, so die Entwicklerin.

Nightmare Kart geht mit 16 Strecken, 20 Racern und einem Kampagnen-Modus mit Bosskämpfen an den Start. Der Racer hat seinen Ursprung in einem Aprilscherz. Im Jahr 2022 erstellte Indie-Entwickler FanSoftware ein PS1-ähnliches Demake von Bloodborne.

Ziel war es, das Soulslike in ein Spiel zu verwandeln, das den eingeschränkteren Möglichkeiten der ursprünglichen PlayStation gerecht wird. Nach der Veröffentlichung dieses Demakes gaben die Entwickler bekannt, dass sie an einem Spiel arbeiten, das in der Fangemeinde normalerweise als Running Gag gilt: Bloodborne Kart. Lilith Walther nahm sich der Sache an. Das Einschreiten von Sony kam spät, aber es kam.

Bildmaterial: Nightmare Kart