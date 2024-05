Ultra Mushroom fordert euer ganzes Pilzwissen in einem verrückten Spiel heraus

Bei der Indie Live Expo 2024 haben die Publisher und Entwickler Try Games, room6 und xemono gemeinm das Adventure Ultra Mushroom für PC-Steam angekündigt. Das Spiel soll 2025 erscheinen.

Im Fokus steht das Outdoor-Festival „Ultra Mushroom“, das am Fuße eines Berges gefeiert wird. Es gab mal einen Mann, so wird es erzählt, der mit einem Currytand in nur drei Tagen eine Milliarde Yen hier verdient hat. Unser Protagonist will das auch schaffen, aber nicht mit Curry, sondern mit Pilzen.

Der ausdrückliche Hinweis an dieser Stelle vom Entwickler: Die Pilze im Spel sind köstlich, wohlschmeckend, sehr gesund und voller Vitalität. Natürlich. Ihr sucht mit eurem Schwein Buta in den Bergen nach den wertvollen Pilzen, bereitet sie zu und verkauft sie.

Der Schlüssel zum Verkaufserfolg liegt dann darin, den Kunden ordentlich einzuheizen und sie zu hypen. Passt den Rhythmus an und haltet die Energie hoch. Klingt alles ein bisschen verrückt und der erste Trailer knüpft da direkt an.

Der erste Trailer:

