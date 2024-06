Der chinesische Indie-Hit The Hungry Lamb will jetzt auch im Westen an die Grenzen der Moral

Seit April ist The Hungry Lamb bei Steam verfügbar und bei der Indie Live Expo vor wenigen Tagen konnte die Visual-Novel bereits 230.000 Verkäufe feiern. Das ist eine enorm gute Zahl für ein Spiel, von dem ihr vielleicht noch nichts gehört habt.

Die Verkaufszahlen und 96 Prozent „überwältigend positive“ Zustimmung bei Steam sprechen eine eindeutige Sprache. Umso besser: Die englischsprachige Lokalisierung will man mit einem neuen Update im Mai nachbessern. Das feiert man mit einem neuen Trailer.

The Hungry Lamb: Traveling in the Late Ming Dynasty ist eine düstere Visual-Novel von Entwickler Zerocreation Games und Publisher 2P Games, die an die Grenzen der Moral stößt.

Liang hat bei der großen Tianqi-Explosion alles verloren und sich in seiner Verzweiflung dem Verbrechen zugewandt. Als ein zwielichtiger Händler ihm Reichtümer für die Begleitung von vier jungen Mädchen zu einem wohlhabenden Fürsten anbietet, nimmt Liang das Angebot ohne zu zögern an.

Euch erwarten dunkle Geheimnisse, dämonische Wahrheiten und eine verzweigte Erzählung mit neun Endings. Erfahrene SynchronsprecherInnen untermalen eure Reise, wobei die englischen Sprachaufnahmen noch in Arbeit sind. „Pläne für zusätzliche Sprachaufnahmen sind in Arbeit, und wir können es kaum erwarten, die Neuigkeiten mit unserem weltweiten Publikum zu teilen“, berichtet Producer Ji Ling.

Zerocreation Games ist ein Entwickler mit Sitz in Shanghai. Zuvor zeigte man sich unter anderem für The Peach Blossom Spring verantwortlich. Publisher 2P Games ist in China beheimatet und hat bislang vor allem Indie-Spiele wie Immortal Life vertrieben. 2022 kündigte man Showa American Story an, das auch bei unseren LeserInnen auf großes Interesse stieß.

Der aktuelle Trailer:

Bildmaterial: The Hungry Lamb, 2P Games, Zerocreation Games