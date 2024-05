Zenless Zone Zero: Das neue Game der Genshin-Macher hat endlich einen konkreten Termin

Zenless Zone Zero soll der neue Mega-Hit für Hoyoverse werden, zumindest wenn es nach Hoyoverse geht. Mit Genshin Impact haben die Entwickler schon mal einen Coup gelandet. Und auch viele Genre-Fans fiebern Zenless Zone Zero entgegen.

Zuletzt arbeitete man mit mehreren Beta-Tests auf die Veröffentlichung hin, aber einen Termin gab es noch nicht. Dann sickerte einer durch, der jedoch unbestätigt blieb. Jetzt macht es Hoyoverse aber ganz offiziell.

Wie man bekannt gibt, geht Zenless Zone Zero am 4. Juli 2024 endlich an den Start. Das urbane Action-RPG wird dann kostenlos auf PlayStation 5, für Mobilgeräte über den App Store und Google Play, sowie über einen Clienten und im Epic Games Store am PC spielbar sein. In den Stores könnt ihr euch vorab anmelden. Derzeit gibt es bereits 35 Millionen interessierte Fans.

Zur Feier gibt es einen neuen Trailer, der auf charmante Art und Weise den Charakter Von Lycaon vorstellt. Er findet für jedes Problem immer eine Lösung und ist der vertrauenswürdigste Diener und stärkste Rückhalt eines jeden Teams.

Zenless Zone Zero spielt in einer post-apokalyptischen Großstadt und möchte eine „fesselnde Geschichte mit futuristischem Kunststil“ sowie „unverwechselbaren Charakteren“ und einem „Action-orientierten Kampfsystem“ bieten. Wir haben den Titel bei der Gamescom angespielt, lest hier unsere Eindrücke.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Zenless Zone Zero, miHoYo