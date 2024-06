Final Fantasy VII: Das sind die Pläne der Entwickler für den Abschluss der Remake-Trilogie

Square Enix hat eine neue Folge seines Talk-Formats Inside Square Enix veröffentlicht, die sich mit Final Fantasy VII Rebirth befasst.

In der Episode reflektieren wichtige Mitglieder des Entwicklerteams darüber, worauf sie bei der Entwicklung des Spiels geachtet haben, und sprechen begeistert über den bevorstehenden letzten Teil der Remake-Trilogie.

Am Ende der anderthalb Stunden langen Folge deutet jedes Mitglied an, was wir vom letzten Teil erwarten können. Zunächst spricht Battle Director Teruki Endo darüber, wie sich das gesamte Team auf die Ausweitung der Schlachten und des umfassenderen Gameplay-Zyklus für „Rebirth“ konzentrierte. Für das dritte Spiel denkt er derzeit darüber nach, wie er „dem Spieler noch mehr Freiheit geben kann“.

Art Director Shintaro Takai kommentiert, dass er in seinem Kopf bereits am dritten Spiel arbeitet. Er verweist auf all die kleinen spielerischen Details sowohl in „Remake“ als auch in „Rebirth“, die das ausgedehnte Universum und die Lore von FFVII ermöglichen.

Dabei spricht er konkret Dinge wie die Verkleidung in Shinra-Uniform und der Tanz von Red XIII während des Kreuzfahrtschiff-Abschnitts an. Takai erklärt jedoch, dass das Designteam noch nicht hundertprozentig zufrieden sei und alles daran setzen wolle, den letzten Teil noch detaillierter zu gestalten.

Director Naoki Hamaguchi kommentiert, er hoffe, dass die weitläufige Welt den Spielern eine Vorstellung davon vermittelt, wie sich Final Fantasy in Zukunft entwickeln kann. Zum letzten Teil der Remake-Trilogie erklärt Hamaguchi: „Wir möchten den Fans unbedingt ein anderes Spielerlebnis bieten als bei Remake und Rebirth.“ In Bezug auf die Fans, die das nächste Spiel kaum erwarten können, fügt er hinzu: „Ich werde mich bemühen, es so schnell wie möglich fertigzustellen und gleichzeitig eine hohe Qualität sicherzustellen.“

Die neue Folge von Inside Square Enix

via Automaton Media, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix