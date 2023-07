Das war … Kalenderwoche 29/2023

Die Verkaufszahlen von Final Fantasy XVI, Probleme für Emulatoren sowie Gerüchte haben wir heute im Angebot. Nach dem umfangreichen Trailer-Rückblick lohnt sich zudem ein Blick auf unsere beiden neuen Reviews, ein Interview, eine Kolumne sowie ein Gewinnspiel. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

In der Launchwoche hat sich Final Fantasy XVI (PS5) bekanntlich drei Millionen Mal verkauft. Square Enix zeigte sich damit nun zufrieden. Zudem will man mit weiteren Initiativen noch weiter nachlegen.

Der Nintendo-Emulator Dolphin kommt definitiv nicht zu Steam. Die Entwickler geben das Vorhaben auf, da Valve dafür eine Zustimmung von Nintendo wollte. Das sei unmöglich.

Auch einige Gerüchte sorgten für Gesprächsstoff. Dabei geht es bei Sony um eine mögliche PlayStation 5 Pro und bei Nintendo um ein mögliches Metroid Prime 2 Remastered und Zelda. Kein Gerücht: Bei Media Markt und Saturn könnt ihr derzeit bei einer Rabattaktion sparen.

Das neue Projekt des Patapon-Schöpfers heißt RATATAN und geht bald bei Kickstarter an den Start. Zum mobilen Schlag holt bald One Punch Man: World (Mobil) aus. Limited Run Games kündigte die Wiederbelebung von Shantae Advance: Risky Revolution für Game Boy Advance an und liefert mit Jurassic Park Classic Games Collection (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) weiteres Klassiker-Futter. Dank Shinyuden schaffen es zudem die beiden Projekte Retro Mystery Club Vol. 1: The Ise-Shima Case (Switch, PC) (Link) und Retro Revengers (Switch, PC) (Link) in den Westen. Mittlerweile erhältlich sind das Strategie-Spiel Nobunaga’s Ambition: Awakening (PS4, Switch, PC) sowie das Roguelike Ed-0: Zombie Uprising (PS5, Xbox Series, PC).

Sony versorgte uns mit einem Story-Trailer zu Marvel’s Spider-Man 2 (PS5), es gibt außerdem auch eine Limited Edition von PlayStation 5. Inti Creates zeigte erstes Gameplay zu Umbraclaw (Switch, PC) und Sega hatte den Eröffnungsfilm von Sonic Superstars (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) auf Lager. Gameplay-Einblicke erreichten uns aus The Legend of Nayuta: Boundless Trails (PS4, Switch, PC), auf die Bachelorettes trafen wir aus Rune Factory 3 Special (Switch, PC) und Ann Takamaki hatte aus Persona 5 Tactica (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) ihren Auftritt. Nicht mehr lange müssen wir uns auf Armored Core VI: Fires of Rubicon (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) gedulden, höchste Zeit also für neue Story-Einblicke. Den Blick auf die Gameplay-Systeme richtete hingegen Anonymous;Code (PS4, Switch, PC) und aus Japan gab es zwei Videos zu Rear Sekai (Switch).

Falls ihr die Originale nicht kennt, erklärte Bandai Namco die Geschichte von Baten Kaitos I & II HD Remaster (Switch). In Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC) greift auch Claudio Serafino in den Kampf ein. Mit einigen kurzen Einblicken hat uns hingegen Sea of Stars (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) unterhalten. Ganz auf den Kampf setzt Atlas Fallen (PS5, Xbox Series, PC) im neuen Trailer. Von Yu Suzuki kommt Air Twister (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) auf weitere Plattformen, auf Konsolen geschafft hat es Sailing Era (PS4, PS5, Switch), The Caligula Effect 2 hat nun den PS5-Termin, das narrative Horror-Adventure NightmareScape gibts nun auf Switch und Tiny Thor aus Deutschland legt auch bald eine Switch-Version nach.

Auf eine neue Art könnt ihr den Klassiker mit Space Invaders: World Defense (Mobil) erleben. Angeteasert wurde ein Remake von Shadow of the Ninja. Wie es in der zweiten Season von Dragon Ball Z: Kakarot (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) weitergeht, das seht ihr hier, während sich Najd aus The King of Fighters XV (PS4, PS5, Xbox Series, PC) so langsam aufwärmt. Arcade-Fans können sich derweil den neuen Handheld Super Pocket ansehen. Für Anime-Fans gibt es Einblicke in Pokémon Horizonte: Die Serie. Mit deutschen Stimmen zeigte sich die Netflix-Adaption von One Piece. Mächtig Gas gibt Sony mit dem Film Gran Turismo. Freunde guter Musik dürfen sich hingegen auf den Berlin-Abstecher von NieR: Orchestra Concert freuen.

Nun kommen wir bereits zu den beiden neuen Reviews von JPGAMES. Ein Wohlfühlspiel erwartet euch mit Pikmin 4 (Switch) (zum Testbericht). Es gibt sinnvolle Neuerungen und die Herausforderung wartet dann im Post-Game. Beim Partyspiel Everybody 1-2-Switch! (Switch) (zum Testbericht) ist hingegen verhältnismäßig flott die Luft raus.

Ein Interview zum Thema Vtubing konnten wir mit BEAUTV führen. Dabei geht es um die deutsche Community, die Faszination des Hobbys und die Zukunft.

In unserer aktuellen Kolumne geht es um Final Fantasy XVI (PS5). Ist das Spiel noch ein Final Fantasy? Immerhin sind einige Dinge anders als in der Vergangenheit.

Lust auf einen Gewinn mitten im Sommer? Dann könnt ihr bei uns aktuell Master Detective Archives: RAIN CODE (Switch) abstauben. Wir verlosen dabei gleich zwei Exemplare. Viel Glück!