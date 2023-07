Retro Mystery Club Vol. 1: The Ise-Shima Case erscheint im August endlich auch im Westen

Meisterdetektive aufgepasst! Ursprünglich erschien Retro Mystery Club Vol. 1: The Ise-Shima Case am 24. Januar 2019 in Japan für PS4 und am 20. Juni 2019 für PC via Steam. Nach rund vier Jahren kann sich der Westen ebenfalls freuen, denn Shinyuden wird den Titel auch hier veröffentlichen.

Die Veröffentlichung des Spiels ist für den 24. August 2023 geplant. Retro Mystery Club Vol. 1: The Ise-Shima Case soll zu einem Preis von nur 9,90 Euro für Nintendo Switch und PCs erscheinen.

Spitzt eure Bleistifte und hört gut zu

Retro Mystery Club Vol. 1: The Ise-Shima Case ist ein klassisches Detektiv-Spiel, das von Famicom Detective Club auf dem NES inspiriert wurde. Wir begeben uns in das Japan der 1980er Jahre und müssen dort einige Rätsel in 8-bit-Pixel-Optik lösen.

Dazu können wir verschiedene Orte in Ise-Shima erkunden, Hinweise sammeln, Zeugen befragen und Entscheidungen treffen, um unsere Fälle mit unserem Partner Ken zu lösen. So lösen wir das Geheimnis rund um einen Mord in Tokyo und einer schwarzen Perle, die als „Indigo Moon“ bekannt ist.

Sollten euch die Illustrationen bekannt vorkommen, ist das kein Wunder: Für die Bilder ist Kiyokazu Arai verantwortlich. Er zeichnete unter anderem die Porträts für die Reviewer des Famitsu-Magazins und einige Charaktere für diverse Famicom-Titel.

Der Ankündigungstrailer zum Detektiv-Spiel

Bildmaterial: Retro Mystery Club Vol. 1: The Ise-Shima Case, Shinyuden