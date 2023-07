Persona 5 Tactica: Neuer Charakter-Trailer widmet sich der Phantomdiebin Ann Takamaki

Nach den Trailern zu Joker, Ryuji, Morgana und Newcomer Erina stellt das Team hinter Persona 5 Tactica nun die nächste Phantomdiebin vor – Ann Takamaki.

Schön und gerecht

Die offizielle Charakterbeschreibung führt sie als „ein atemberaubend schönes Mädchen, das zu einem Viertel Amerikanerin ist“ ein – ein Umstand, der sie früher von ihren MitschülerInnen und KollegInnen isolierte. Das hielt Ann aber nicht davon ab, stets für Gerechtigkeit einzustehen. Seit sie Teil der Phantomdiebe ist, geht es korrumpierten Erwachsenen erst recht an den Kragen.

Sie verfügt nämlich über eine bemerkenswerte Willensstärke, die es ihr ermöglicht, Übeltätern die Stirn zu bieten, sowie über das Mitgefühl, Menschen in Not zu helfen. Da sie im Ausland gelebt hat, ist sie hervorragend in Englisch, hat aber in anderen Fächern ebenso große Probleme wie Ryuji. Ihre Persona ist Carmen.

Persona 5 Tactica erscheint weltweit am 17. November 2023 für PlayStation, Xbox, Switch und PCs. Eine Handelsversion wird es für Xbox, PS5 und Switch geben, die ihr bei Amazon* bereits vorbestellen könnt. Das Spiel erscheint außerdem im Xbox Game Pass.

Phantomdiebin Ann Takamaki im neuen Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Persona 5 Tactica, Atlus, P-Studio