Sonntagsfrage: Wart ihr bereits auf einem Videospielkonzert?

Am 10. Februar 2024 spielt das NieR: Orchestra Concert im Tempodrom in Berlin. Das Assassin’s Creed Symphonic Adventure bietet im Rahmen der Gamescom am 25. und 26. August 2023 im WDR-Funkhaus in Köln ein Konzerterlebnis. Und wer sich von den sanften Klänge der Sonic-Spiele berauschen lassen will, muss am 17. November in die Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf.

Videospielkonzerte sind stark im Kommen und das auch nicht ohne Grund. Viele Soundtracks in modernen Videospielen werden heutzutage hochwertig, teilweise mit einem Orchester, produziert und live aufgenommen. Dadurch wirken die Soundtracks besonders atmosphärisch in den jeweiligen Situationen. Da ist es nicht verkehrt, sich die Soundtracks ebenfalls live mit einem echten Orchester anzuhören. Wart ihr bereits auf einem Videospielkonzert? Und falls ja, wie fandet ihr es?

