Mit Shantae Advance: Risky Revolution erwartet euch 2024 ein brandneues GBA-Spiel

Publisher Limited Run Games und Entwicklerstudio WayForward haben Shantae Advance: Risky Revolution angekündigt. Der Titel verrät es bereits: Das Spiel erscheint für Game Boy Advance.

Ein brandneues Shantae für Game Boy Advance

Die lange verschollene Fortsetzung des ursprünglichen „Shantae“ befindet sich wieder in Entwicklung, nachdem es satte zwei Jahrzehnte in der Mottenkiste verstaubte. Die Veröffentlichung ist für 2024 geplant. Eine zusätzliche Veröffentlichung für moderne Plattformen wurde nicht angekündigt.

„Die verlorene Shantae-Fortsetzung zurückzubringen, war ein unglaubliches Abenteuer“ erklärt Matt Bozon, Director der ‚Shantae‘-Serie, in einer Pressemitteilung. „Nachdem das Team wieder zusammenkam, haben wir die ursprüngliche Spieldemo wiederhergestellt und arbeiten nun hart daran, das vollständige Spiel auf der Originalhardware fertigzustellen!“

Und weiter: „Dabei handelt es sich nicht um ein Demake oder ein neues Spiel im Retro-Stil, sondern um einen echten Titel aus der ‚Game Boy Advance‘-Ära, der im Laufe der Zeit verloren gegangen ist.“

„Wir haben die Entwicklung im Jahr 2004 unterbrochen und sind jetzt – fast 20 Jahre später – wieder dabei, mit denselben Werkzeugen, derselben Hardware und denselben Verbindungskabeln, die wir damals verwendet haben. Es ist verrückt, es fühlt sich unmöglich an, aber es passiert! Wir sind auf einer Zeitreisemission, um Shantae Advance: Risky Revolution zu retten und es endlich den Fans zu präsentieren“, schießt Bozon voller Enthusiasmus.

Das erwartet euch in „Risky Revolution“

Ein spannendes Projekt, in der Tat! In den Shantae-Spielen schlüpfen SpielerInnen in die Rolle der titelgebenden Heldin – eine Halb-Dämonin mit purpurfarbenem Haar. In 2D-Jump-’n‘-Manier nimmt sie es mit allerhand Schurken auf.

‚Risky Revolution‘ verspricht dabei „mehrere Kapitel, zahlreiche Städte und Labyrinthe, sechs Kreaturentransformationen, heftige Bosse und ein Soundtrack der gefeierten Komponistin Maddie Lim sowie ein Kampfmodus für vier SpielerInnen.“

Shantae Advance: Risky Revolution im Ankündigungstrailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Shantae Advance: Risky Revolution, WayForward, Limited Run Games