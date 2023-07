NIS America datiert Europa-Veröffentlichung von The Caligula Effect 2 für PS5

NIS America hat die Veröffentlichung von The Caligula Effect 2 für PlayStation 5 in Europa auf den 20. Oktober datiert. Zuvor hatte FuRyu bereits bekannt gegeben, dass die neue PS5-Version am 12. Oktober in Japan erscheint.

Das FuRyu-RPG ist schon für PlayStation 4 und Nintendo Switch erschienen, bevor es im Mai 2022 auch eine PC-Steam-Umsetzung erhielt. Die „Overdose“-Behandlung wie der Erstling bekommt Teil 2 wohl nicht spendiert.

Wie schon im ersten Teil gilt es für SpielerInnen, aus einer scheinbar perfekten Welt den Weg zurück in die Realität zu finden. Entwickelt wurde The Caligula Effect 2 von Historia, als Producer wurde Takuya Yamanaka eingesetzt. Die Geschichte stammt von Tadashi Satomi, welcher in dieser Funktion auch an den ersten Persona-Spielen gearbeitet hat.

Ein neuer Trailer:

