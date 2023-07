Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III bekommt nach über 30 Jahren eine Neuauflage

Einige von euch könnten Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III noch als PC-Version aus dem Jahr 1991 kennen. ININ Games möchte den von Taito entwickelten Side-Scroller für moderne Konsolenplattformen veröffentlichen. Der Titel soll schon Ende 2023 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch erscheinen.

Neben einer digitalen Variante soll es auch eine physische Version geben. Diese wird allerdings streng limitiert sein und nur im Online-Store von Strictly Limited Games erhältlich sein. Die Vorbestellungen beginnen am 27. Juli 2023.

Darum geht es in Parasol Stars

In Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III verfolgen wir die Geschichte von den zwei Brüdern Bubby und Bobby, die sich auf ein Abenteuer begeben, um ihre Nachbarplaneten zu retten. Ihre magischen Sonnenschirme verschießen Elementangriffe, die Gegner beispielsweise kurzzeitig stunnen können. Die Schirme können sie auch als Schild nutzen, um sich vor Feinden zu schützen.

Es gibt außerdem eine Menge Power-ups, die beispielsweise die Zeit einfrieren oder gigantische Bomben entstehen lassen. Es gibt insgesamt zehn Welten, die gerettet werden müssen. Zwei davon müssen erst freigeschaltet werden. Demnächst sollen weitere Ankündigungen zum Franchise folgen. Wann genau, das verriet ININ Games noch nicht.

Den Ankündigungstrailer seht ihr hier:

Bildmaterial: Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III, ININ Games / TAITO