Das NieR: Orchestra Concert macht 2024 auch in einer deutschen Stadt Halt

NieR geht auf Tour – heute machte man das NieR: Orchestra Concert offiziell, das Artwork zum Konzert hatte man bereits am Wochenende veröffentlicht. Jetzt stehen auch die Tourdaten fest. Am 27. Januar 2024 wird die Reihe in Los Angeles eröffnet. Europa ist mit drei Stationen dabei und neben Barcelona und Paris ist erfreulicherweise auch Berlin Teil des Tourplans. Am 10. Februar 2023 wird NieR-Musik im Tempodrom gespielt.

Die Konzertreihe entsteht bei AWR Music Productions mit Unterstützung von Square Enix. Gespielt wird von einem Symphonie-Orchester unter der Leitung von Dirigent Eric Roth. Mit dabei sind auch die Solisten Emi Evans and J’nique Nicole.

Wie viele andere Videospielmusikkonzerte setzen die Veranstalter auf eine bildgewaltige Begleitung auf HD-Videoleinwand. Das Programm dafür soll speziell entwickelt worden sein, beteiligt waren daran Yoko Taro und Keiichi Okabe.

Der Trailer zum Konzert:

Bildmaterial: NieR: Orchestra Concert, Square Enix, AWR Music Productions