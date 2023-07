Jurassic Park Collection: Limited Run bringt 8- und 16-Bit-Klassiker auf alte und aktuelle Konsolen

Limited Run Games hat die Jurassic Park Classic Games Collection für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PCs via Steam angekündigt. Vorbestellungen für die physischen Editionen beginnen am 1. September und enden am 15. Oktober via Limited Run Games.

Jurassic-Park-Rundumschlag

Die Collection umfasst eine Reihe klassischer ‚Jurassic Park‘-Titel aus der 8- und 16-Bit-Ära und ergänzt sie um neue Funktionen. SpielerInnen werden die Möglichkeit haben, Save-States anzulegen; außerdem winken neue In-Game-Maps und diverse Quality-of-life-Anpassungen.

Die Jurassic Park Classic Games Collection bietet konkret folgende Titel – ursprünglich für NES, SNES und Game Boy veröffentlicht:

Jurassic Park

Jurassic Park Part 2: The Chaos Continues

Die vielleicht sogar spannendere Ankündigung: Zusätzlich zur Collection für aktuelle Konsolen wird Limited Run „Jurassic Park“ und „Jurassic Park Part 2: The Chaos Continues“ auch auf NES-, Game Boy- und SNES-Modulen neu auflegen.

Zur Feier des 30-jährigen Jurassic Park-Jubiläums wertet Limited Run diese mit bernsteinfarbenen – und im Dunkeln leuchtenden – Modulen und einer Reihe hochwertiger Sammlereditionen auf.

Die physischen Editionen

Standard Edition (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, Switch) – 29,99 $

Physische Kopie der Jurassic Park Classic Games Collection

Classic Edition (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, Switch) – 64,99 $

Physische Kopie der Jurassic Park Classic Games Collection; SteelBook; Verpackung inspiriert von der Original-VHS-Hülle von Jurassic Park

Prähistorische Edition (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, Switch) – 174,99 $

Physische Kopie der Jurassic Park Classic Games Collection; SteelBook; Verpackung inspiriert von der Original-VHS-Hülle von Jurassic Park; Nachbildung des Personalausweises von Dr. Alan Grant, inspiriert vom ‚Jurassic Park‘-Spiel; Physischer CD-Soundtrack mit Originalmusik aus der Jurassic Park Classic Games Collection; Mini-Repliken der originalen Jurassic Park NES-, Game Boy- und SNES-Spielekassetten in einem maßgeschneiderten Displayrahmen; Verpackung inspiriert von den klassischen ‚Jurassic Park‘-Spielzeugen

Die Retro-Editionen

Standard-Editionen (NES, Game Boy, SNES) – 49,99 $ bis 64,99 $

Physische Kopie von „Jurassic Park“ oder „Jurassic Park Teil 2: Das Chaos geht weiter“ auf einem bernsteinfarbenen Retro-Modul, Nachbildung des Original-Spielhandbuchs

Sammlereditionen (NES, Game Boy, SNES) – 99,99 $

Physische Kopie von „Jurassic Park“ oder „Jurassic Park Teil 2: Das Chaos geht weiter“ auf einem bernsteinfarbenen, leuchtenden Retro-Modul; nummerierter, foliengeprägter Schonbezug; Nachbildung des Original-Spielhandbuchs; doppelseitiges Poster, inspiriert von der klassischen Jurassic Park Classic Games Collection

Die Jurassic Park Classic Games Collection

Bildmaterial: Jurassic Park Classic Games Collection, Limited Run Games