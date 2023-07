Dolphin gibt auf: Team hinter dem Nintendo-Emulator zieht Steam-Veröffentlichung den Stecker

Ende März berichteten wir, dass der „GameCube“- und „Wii“-Emulator Dolphin via Steam verfügbar werden soll. In den kommenden Monaten sollte die Veröffentlichung erfolgen – samt Steam-Deck-Support. Ein Plan, dem Nintendo dann kürzlich einen Riegel vorschob. Nun gab das Dolphin-Team ein Statement zum aktuellen Stand der Dinge und bringt damit Klarheit in die Sache.

So steht es wirklich um den Steam-Release des Dolphin Emulators

Allem voran: Nintendo habe Valve oder Dolphin keine Mitteilung gemäß Abschnitt 512(c) des Digital Millenium Copyright Act (DMCA) (allgemein bekannt als DMCA-Takedown-Mitteilung) gesendet. Auch sonst habe Nintendo keine rechtlichen Schritte gegen Dolphin Emulator oder Valve eingeleitet.

Im Statement heißt es hier weiter, dass das Team hinter dem Emulator nicht glaubt, Dolphin sei in irgendwelcher rechtlicher Gefahr. Nintendo habe lediglich eine einzige Bitte an Valve gerichtet: „Wir bitten ausdrücklich darum, dass der ‚Coming Soon‘-Hinweis von Dolphin entfernt wird und dass Sie sicherstellen, dass der Emulator in Zukunft nicht mehr im Steam-Store veröffentlicht wird.“

Dolphin zieht die entsprechende Konsequenz:

Wir geben unsere Bemühungen, Dolphin auf Steam zu veröffentlichen, auf. Valve betreibt letztendlich den Store und kann jede gewünschte Bedingung festlegen, damit Software darin angezeigt wird. Aber angesichts Nintendos langjähriger Haltung zur Emulation halten wir die Forderung von Valve, dass wir für eine Steam-Veröffentlichung die Genehmigung von Nintendo einholen müssen, für unmöglich. So ist es leider.

Das war es dann wohl für die Steam-Veröffentlichung von Dolphin. Alle Details lest ihr im Statement auf der offiziellen Seite von Dolphin nach.

Bildmaterial: Dolphin