The Legend of Nayuta: Boundless Trails stellt Charaktere und Mechaniken im neuen Trailer vor

Im Mai hatte NIS America hatte die Veröffentlichung von The Legend of Nayuta: Boundless Trails in Europa auf den 22. September 2023 konkretisiert. Die PC-Version erscheint bereits am 19. September. Jetzt geht es mit einem neuen Trailer weiter ins Detail, der euch Charaktere und Gameplay-Mechaniken vorstellt.

Eine schicksalhafte Begegnung mit dem feenartigen Wesen namens Noi bringt Nayuta und seinen Freund auf den Weg, die Grenzen ihrer Inselheimat zu erkunden, um eine dunkle Verschwörung zu stoppen.

Eine Vorbestellung der Limited Edition ist im europäischen NISA-Store möglich. Wer es etwas günstiger mag, kann aber auch zur standardmäßigen Handelsversion für Switch und PS4 greifen, die bei Amazon* auch schon vorbestellbar ist und wieder einige Boni bietet.

Auf nach Remnant Island

Die Geschichte von The Legend of Nayuta: Boundless Trails führt euch nach Remnant Island. Während dort viele glauben, die Erde sei flach und der Ozean würde irgendwann einfach enden, hat Protagonist Nayuta Herschel seine Zweifel. Mit dem Sterngucken als Hobby gilt seine Neugier der Welt jenseits seiner Heimatinsel. Und warum fallen bloß Ruinen auf Remnant Island? Diesen Fragen möchte er auf den Grund gehen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Legend of Nayuta: Boundless Trails, NIS America, Falcom