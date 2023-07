Tengo Project deutet Remake von NES-Action-Spiel Shadow of the Ninja an

Tengo Projekt – eine Tochterfirma von Natsume Atari – hat ein frisches Video veröffentlicht, das ein vermeintliches Remake von Shadow of the Ninja andeutet. Shadow of the Ninja ist ein Side-Scrolling-Action-Spiel, das ursprünglich im August 1990 für NES erschien.

Ein Remake von Shadow of the Ninja

Im Video besucht ‚Tengo Project‘-Komponist Hiroyuki Iwatsuki den ehemaligen „Superkomponisten“ von Natsume, Iku Mizutani, in Osaka. Hier erzählt er Mizutani, dass Tengo Project derzeit am Remake eines früheren Titel von Natsume Atari arbeite, an dem seinerzeit auch Mizutani mitwirkte. Iwatsuki bittet Mizutani für das Remake um eine erneute Zusammenarbeit.

Auf die Frage, ob er sich an die Musik des Spiels erinnere, spielt Mizutani ein kurzes Sample auf seiner Gitarre, das sich als die Titelmusik von „Shadow of the Ninja“ herausstellt. Mizutani spielt dann mehr Musik, während Szenen des Remakes in kleinen Ausschnitten präsentiert werden, bevor das Video mit dem Text schließt: „Bitte warten Sie auf weitere Neuigkeiten!“

Nachfolgend die kurzen Bildeindrücke aus dem vermeintlichen ‚Shadow of the Ninja‘-Remake:

Das gesamte Video zum Treffen der Komponisten

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Tengo Project, Natsume Atari