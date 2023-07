Patapon-Erschaffer kündigt RATATAN an – Kickstarter soll die Entwicklung finanzieren

Ratata Arts und TVT haben RATATAN angekündigt. Von dem neuen Rhythmus-Action-Spiel des Erschaffers von Patapon habt ihr vielleicht schon unter dem Teaser-Titel Project JabberWocky gehört. Am 31. Juli wird eine Kickstarter-Kampagne an den Start gehen.

Schon vor der Kampagne möchte man am 29. Juli weitere Details veröffentlichen. Neben dem ehemaligen Patapon-Game-Designer Hiroyuki Kotani ist auch Patapon-Komponist Kenmei Adachi beteiligt. Als Producer tritt Kazuto Sakahiri (The Eye of Judgment) in Erscheinung.

Teaser-Trailer zu RATATAN:

via Gematsu, Bildmaterial: RATATAN, Ratata Arts, TVT