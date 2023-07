Medienbericht: Metroid Prime 2 Remaster kommt „bald“ und Zelda-Nachschub später im Jahr

Im Zuge des wöchentlichen Podcasts „Last of Nintendogs“ setzen sich Jeff Grubb und Mike Minotti regelmäßig zusammen, um die neuesten Nintendo-Neuigkeiten zu besprechen.

Bei Jeff Grubb werden die einen oder anderen aufhorchen, immerhin ist der Journalist dafür bekannt, immer wieder mal spannende Aussagen zu machen. Häufiger mal liegt er richtig, gern aber auch mal falsch. Und ihr ahnt es bereits: Grubb hat sich – im Zuge der neuesten Ausgabe des Podcasts – einmal mehr interessante Aussagen erlaubt.

Metroid Prime 2 Remastered kommt „relativ bald“

Wie immer gilt: Bislang ist nichts offiziell, genießt die Aussagen also bitte mit Vorsicht. Wenn man Grubb aber Glauben schenkt, dürfen wir „relativ bald“ mit dem Remaster von Metroid Prime 2 Echoes rechnen – das erklärt er bei der 12:45-Minutenmarke des Videos.

Interessant erscheint hier die Wortwahl. Immerhin kreisten zuvor Gerüchte durch den Raum, die andeuteten, dass lediglich der erste Teil der Serie eine separate, aufwändige HD-Revitalisierung erhalten würde. Grubb bezeichnet den vermeintlich anstehenden Titel aber als „Metroid Prime 2 Remaster“.

Also doch mehr als ein einfacher Port? Zumindest mit den aktualisierten Steuerungsmöglichkeiten von Metroid Prime Remastered dürfen Fans sicherlich rechnen. Vielleicht wissen wir ja bald schon mehr.

Zelda-Nachschub im Anmarsch?

Aber Grubb hat noch mehr im Gepäck. Bei der 13:20-Minutenmarke erklärt er, mit Zelda solle „später in diesem Jahr noch etwas passieren, das keinen Bezug zu ‚Tears of the Kingdom‘ hat.“ Was genau das sein soll? Das weiß Grubb nicht.

Könnten es die lang überfälligen Switch-Versionen von ‚Wind Waker‘ und ‚Twilight Princess‘ sein? Schafft es ‚A Link Between Worlds‘ auf Nintendos Hybridkonsole? Oder gar ein ganz neues Spiel? Das bleibt wohl abzuwarten.

Noch einmal der Hinweis: Keine der Aussagen wurde bislang von offizieller Seite bestätigt. Genießt Grubbs Aussagen also mit gesunder Vorsicht.

