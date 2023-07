Sea of Stars: Die JRPG-Indie-Hoffnung hält euch mit neuen Gameplay-Snippets bei Laune

Auf ihrem Youtube-Account veröffentlicht Sabotage Studios seit einigen Wochen immer wieder kleine Ausschnitte aus Sea of Stars, um die Fans bei Laune zu halten und auf die kommende Veröffentlichung hinzuarbeiten. Am 29. August 2023 können wir auf Switch, PCs, PS4 und PS5 in das Meer der Sterne abtauchen.

Falls ihr von den kleinen Video-Schnipseln, die zwischen sieben Sekunden und 20 Sekunden lang sind, noch nichts mitbekommen habt, dann könnt ihr heute einiges nachholen. Unten haben wir euch das neueste Video eingebunden, das The Port Town of Brisk zeigt.

Sea of Stars verspricht spannende rundenbasierte Kämpfe sowie freie Erkundungsmöglichkeiten durch Schwimmen, Springen und Klettern. Dutzende Charaktere und Handlungsstränge sollen für eine faszinierende Reise sorgen, doch auch die Nebenquests warten mit Aktivitäten wie Segeln, Kochen, Angeln oder dem Brettspiel „Räder“.

Eine Demo zu Sea of Stars ist für Nintendo Switch und PC-Steam verfügbar. Unlängst wissen wir, dass Sea of Stars auch für PlayStation und Xbox erscheint. Bei ID@Xbox im Juni stellte Xbox das Spiel als Launchtitel für den Xbox Game Pass vor.

Das neueste Video:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Sea of Stars, Sabotage Studio