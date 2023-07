Final Fantasy XVI: Square Enix äußert sich zu den Verkaufszahlen und plant weiterhin Initiativen

Die Verkaufszahlen von Final Fantasy XVI waren schon ein Thema, da war das Spiel noch gar nicht veröffentlicht. Wir erinnern uns etwa daran, dass die Vorbestellerzahlen für „Panik“ in den Square-Enix-Büros gesorgt haben sollen.

Und auch nach Veröffentlichung war die Performance von Final Fantasy XVI an den Kassen regelmäßig Thema. Drei Millionen Mal verkaufte sich der PS5-exklusive Titel in der Launch-Woche, gewiss keine schlechten Zahlen.

Trotzdem schwang der Vergleich mit anderen Ablegern der Serie mit – Final Fantasy VII Remake machte die 3,5 Millionen schon in den ersten drei Tagen voll. Final Fantasy XV verkaufte sich gleich zur Veröffentlichung sogar fünf Millionen mal. Und dann berichtete Bloomberg noch, dass die Verkäufe von Final Fantasy XVI in der zweiten Woche dramatisch eingebrochen seien.

Nun meldete sich Square Enix zu Wort, um die aktuellen Zahlen einfach mal selbst einzuordnen. Soviel vorweg: Man scheint äußerst zufrieden.

Square Enix freut sich über „beachtlich hohe“ Zahlen

Square Enix gab den KollegInnen von IGN ein Statement, in dem sie von „beachtlich hohen“ Zahlen sprechen. „Mit weltweit 38 Millionen ausgelieferten PS5-Konsolen (Stand 31. März 2023) überstiegen die Verkäufe von Final Fantasy 16 mehrere Tage nach der Veröffentlichung am 22. Juni 2023 weltweit drei Millionen Einheiten“, eröffnet das Statement.

Und weiter: „Wenn man die Verkaufszahlen des gefeierten Final Fantasy 7 Remake und den Unterschied in der Größe der Hardwarebasis der PlayStation 4 zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Titels berücksichtigt, können wir sehen, dass die Attachment-Rate von Final Fantasy 16 angesichts der Hardwarebasis der PS5 beachtlich hoch ist.“

„Square Enix hält die ersten Verkaufsergebnisse von Final Fantasy 16 für äußerst positiv und wir werden weiterhin zahlreiche Initiativen durchführen, um noch mehr Menschen zum Spielen des Spiels zu ermutigen“, heißt es abschließend.

Pläne für die Zukunft

Square Enix scheint also äußerst zufrieden. Und das Thema „Final Fantasy XVI“ scheint auch noch nicht abgehakt, wie der letzte Satz andeutet. Produzent Yoshida gab vor Veröffentlichung des Spiels bereits an, einen 18-monatigen Post-Launch-Plan geschmiedet zu haben.

Und auch das Thema DLC ist noch ein heißes Eisen – Yoshida hofft jedenfalls uns „in naher Zukunft“ mit Nachschub zu versorgen. Wovon ein solcher DLC handeln könnte? Die Fans spinnen schon spannende Theorien.

Final Fantasy XVI ist exklusiv für PlayStation 5 erhältlich.

via IGN, Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.