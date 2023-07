In Retro Revengers müsst ihr den Dämonen-Overlord von Triple-A besiegen

Am 28. Juli 2022 erschien in Japan Omoshiro Action Ii Otona-tachi no Daibouken, das nun auch in den Westen kommt. Hier hat man sich für den etwas weniger sperrigen Titel Retro Revengers entschieden. Das Spiel erscheint am 24. August 2023 für PCs via Steam sowie Nintendo Switch. Als Preis werden 9,90 Euro fällig.

In Retro Revengers spielen wir die fünf Freunde Taicho, Ossan, Masao, Matchan und Notchi. Die fünf Freunde spielen ein Retro-Spiel, in das sie plötzlich gesaugt werden. Dort müssen sie den Dämonen-Overlord von Triple-A besiegen, da er nicht nur die Retro-Welt, sondern auch ihre eigene Welt bedroht.

Es gibt viele Anspielungen und Easter-Eggs. Außerdem wurde das Spiel mit der Musik von Komponist Manami Matsumae versehen, der unter anderem für Videospiele wie Mega Man und Shovel Knight zuständig war.

Retro Revengers im Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Retro Revengers, Shinyuden