Das war … Kalenderwoche 22/2023

Sorgen um Final Fantasy XVI, Entwicklerkommentare zu Final Fantasy VII Rebirth, Dolphin auf Eis und Entwicklungen zu Persona 5 sorgten für einigen Betrieb. Klar, im Juni ist die Aufregung jeweils groß! Nach dem Videorückblick findet ihr zum Schluss noch ein Review, ein Interview, die Juni-Neuerscheinungen sowie eine Kolumne. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Laut einem Insiderbericht soll bei Square Enix etwas Panik herrschen, weil die Vorbestellerzahlen von Final Fantasy XVI (PS5) zu tief sind. In einer Kolumne legen wir jedoch dar, warum dies unbegründet sein dürfte. Wer noch mehr vom Spiel sehen möchte, kann das aktuell mit neuem Boss-Gameplay machen.

Überraschend meldete sich auch bereits Final Fantasy VII Rebirth (PS5) zu Wort. Square Enix veröffentlichte nämlich gleich mehrere Entwicklerkommentare. Dabei ging es um das Veröffentlichungsdatum, die Welt sowie die Charaktere.

Der GameCube- und Wii-Emulator Dolphin erscheint nun doch nicht auf Steam. Nintendo war damit offenbar gar nicht glücklich. Zu Persona 5 steht vermutlich die Ankündigung eines gewissen P5T bevor. Zu Resident Evil könnt ihr euch in einer offiziellen Umfrage zu gewünschten Neuauflagen äußern.

Nun kommen wir zu einigen Neuankündigungen. Hidetaka „Swery65“ Suehiro enthüllte mit Death Game Hotel (PC) ein VR-Projekt. Eine Zivilisation aufbauen könnt ihr in Towers of Aghasba (PS5, PC). Ein weiteres Mal in ein tatziges Abenteuer geht es mit Cat Quest: Pirates of the Purribean (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Die Macher von Tunic legen mit Revenant Hill (PS4, PS5, PC) das nächste Projekt vor. Auch hier geht es um eine Katze. Für Rätselfreunde bietet sich The Talos Principle II (PS5, Xbox Series, PC) an.

Auch eine ganze Reihe von Neuveröffentlichungen buhlte um Kundschaft. Seht euch die Launchtrailer zur Dungeon-Klassiker-Trilogie Etrian Odyssey Origins Collection (Switch, PC), zum Remaster We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), zum Kult-Shooter System Shock (PC), zum Horrorspiel Decarnation (Switch, PC) sowie zum 2D-Sandbox-Sidescroller Farworld Pioneers (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) an.

Einige neue Gameplay-Einblicke aus Japan gab es zu Ys X: Nordics (PS4, PS5, Switch). Insbesondere sieht man darin die Seeschlachten. Datiert wurden Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (27. Juli) und Valthirian Arc: Hero School Story 2 (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (22. Juni). Vorregistrieren könnt ihr euch schon für Black Clover M: Rise of the Wizard King (Mobil). Zurückgemeldet hat sich das „interaktive Video-Streaming-Erlebnis“ Silent Hill: Ascension mit einem neuen Trailer. Um die Gameplay-Systeme ging es bei Sword Art Online: Last Recollection (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). In den Ring stürzt sich ebenfalls Bryan Fury in Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC).

Nippon Ichi Software hat einen längeren Trailer zu Xicatrice (PS4, PS5, Switch) veröffentlicht. Im kommenden Winter könnt ihr euch mit Attack on Titan VR: Unbreakable (PC) in den bekannten Kampf stürzen. Nochmal mit ganzer Wasserfarbenpracht präsentierte sich Dordogne (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), während The Plucky Squire (PS5, Switch Xbox Series, PC) ein Bilderbuchabenteuer erzählt. Im August vermischt WrestleQuest (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC, Mobil) die Genres Wrestling und RPG. Bestätigt ist inzwischen auch, dass die Visual Novel ONE. (Switch, PC) englischsprachig im Dezember erscheint. Schon bald steht zudem die Sammlung Taito Milestones 2 (Switch) an.

Ende Juli folgt die PC-Version von Ratchet & Clank: Rift Apart nach zwei Jahren. Ebenso endet bald die Switch-Exklusivität Front Mission 1st: Remake. Der Prequel-DLC „In Tanta We Trust“ zu Forspoken (PS5, PC) ist nun verfügbar. Über ein großes Update freuen durften sich alle Spielerinnen und Spieler von Cookie Run: Kingdom (Mobil). Konkretisiert hat Devolver Digital das kommende Showcase, außerdem folgt auch demnächst das letzte Update zu Monster Hunter Rise: Sunbreak (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC).

Damit kommen wir zum einzigen Review der Woche von JPGAMES. Der untoten Plage in Dead Island 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) könnt ihr in der Semi-Open-World kreativ Herr werden. Zombie-Fans werden damit ihren Spaß haben.

Ein Interview durften wir mit Takashi Tokita führen. Der Produzent von Live A Live (PS4, PS5, Switch, PC) sagte uns dabei, was ihm die erstmalige Lokalisierung für den Westen bedeutet. Er sprach aber auch über seinen interessanten Werdegang und verriet, wie es um eine Fortsetzung zu Live A Live steht.

In den Neuerscheinungen im Juni 2023 ist keine Spur vom Sommerloch. Neben Final Fantasy XVI findet sich dort auch Street Fighter 6 (PS4, PS5, Xbox Series, PC). Das Fighting-Game ist bereits erhältlich und vermochte viele Fans für sich zu gewinnen. In einer Kolumne erklären wir, wie der neue Street-Fighter-Ableger den Genre-Hochmut überwand.