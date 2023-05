Ratchet & Clank: Rift Apart bekommt eine PC-Version spendiert

Ratchet & Clank: Rift Apart wird schon bald nicht mehr PS5-exklusiv sein. Sony kündigte eine PC-Version an, die das Unternehmen am 26. Juli 2023 veröffentlichen wird. Außerdem verrieten die Macher, welche Besonderheiten die PC-Version haben wird.

Die Besonderheiten der PC-Version

Die PC-Version bietet Raytracing-Reflexionen in unterschiedlichen Qualitätsstufen. Außerdem hat die PC-Version einige Raytracing-Schatten, die es in der PS5-Version nicht gab. Dadurch sollen natürlichere Schattenverläufe in Außenbereichen erzeugt werden. Weiterhin wird es Unterstützung für Ultrawide-Monitore mit Auflösungen von 21:9, 32:9 und 48:9 und für Konfigurationen mit bis zu drei Monitore geben.

Ihr könnt frei wählen, mit welcher Bildrate ihr spielen wollt. An leistungssteigernden Hochskalierungstechnologien werden NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 2, Intel XeSS, Temporal-Injection-Technologie, NVIDIA Reflex und NVIDIA DLAA unterstützt.

Die PC-Version kann mit Maus und Tastatur gespielt werden, wobei die Steuerung hier anpassbar sein wird. Es ist aber auch möglich, mit einem Controller zu zocken. Das haptische Feedback des DualSense-Controllers gibt es aber nur, wenn ihr den Wireless-Controller über Kabel mit dem PC verbindet.

Als Vorverkaufsbonus gibt es sowohl die Verpixler-Waffe als auch den Karbonox-Rüstungssatz. Die PC-Version enthält außerdem alle fünf Rüstungen der Digital Deluxe Edition, das Rüstungspaket zum 20. Geburtstag der Ratchet-&-Clank-Reihe sowie fünf weitere Rüstungen, die von früheren Teilen der Reihe inspitiert wurden.

Trailer von Ratchet & Clank Rift Apart:

