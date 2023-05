Revenant Hill wird der nächste Indie-Titel des Tunic- und Chicory-Publishers

Falls euch der Look vom kürzlich enthüllten Revenant Hill bekannt vorkommt, ist das kein Zufall: Das Entwicklerteam von The Glory Society ist unter anderem als Co-Entwickler für Night in the Woods zuständig gewesen. Doch nun will das Entwicklerteam ein eigenes Spiel auf die Beine stellen, das für PS4, PS5 und PC erscheinen soll. Ein Erscheinungsdatum wurde bislang nicht genannt.

Wir schreiben das Jahr 1919. Katze Twigs führt ein entspanntes Leben, bis die heimische Scheune abbrennt und Twigs sich einen neuen Schlafplatz suchen muss. Die Katze landet auf einem Friedhof, doch die Nachbarseule verlangt dort plötzlich Miete. Und so beginnt der stressige Alltag.

Doch Twigs muss nicht nur die Miete eintreiben, sondern auch die dunklen Machenschaften in den Wäldern, Hügeln, Städten und Fabriken verhindern. Die Story steht jedoch im Kontrast zum lockeren Gameplay, das aus Farming-Elementen, der Gründung einer Gemeinschaft und dem Schmeißen von Partys für Hexen und Dämonen besteht.

Revenant Hill ist der Debüt-Titel von Entwicklerstudio The Glory Society. Mit Publisher Finji haben sie dabei den perfekten Partner an ihrer Seite. Der Publisher ist nämlich für Titel wie die Indie-Hits Tunic oder Chicory verantwortlich, scheint also ein gutes Händchen zu haben.

Revenant Hill im Debüt-Trailer

Bildmaterial: Revenant Hill, The Glory Society / Finji