Death Game Hotel: Das neue Projekt von Swery65 schickt euch in eine schaurige virtuelle Realität

Hidetaka „Swery65“ Suehiro widmet sich der virtuellen Realität! Wie er gemeinsam Oculus Publishing verkündete, arbeite sein Team von White Owls Inc. an Death Game Hotel, das für Meta Quest 2, Quest 3 und Quest Pro erscheinen soll. Wann es so weit ist, machte man noch nicht bekannt.

VR-Todesspiel

Laut offiziellem Auftritt via Oculus Store, nehmen SpielerInnen in Death Game Hotel an einem Online-Death-Game-Kampf teil. Das Ziel: Die Meisterschaft. Und der makabere Einsatz: Die eigenen Gliedmaßen. Das „Death Game 2000“ ist ein geheimes Turnier, von dem es heißt, dass „die Teilnehmer alles bekommen können, was sie wollen, wenn sie das Turnier gewinnen“. SpielerInnen widmen sich dieser Herausforderungen im Einzelspieler-Modus.

Es winken zwei Modi: „Goblet of the Reaper“ und „Death Poker“. In der virtuellen Realität nehmen SpielerInnen die Rolle eines Teilnehmenden ein und erleben den Schauer der „Death Games“ am eigenen Leib.

Wer übrigens befürchtet, dass es sich bei diesem VR-Hotel-Ausflug um das lang ersehnte Partner-Projekt Hotel Barcelona von Swery65 und Suda51 handelt, darf beruhigt aufatmen. Wie SWERY via Twitter bestätigt, handele es sich hierbei um ein anderes Projekt.

Hotel Barcelona schwirrt nicht erst seit gestern durch den Raum. Die beiden skurrilen Branchengrößen teilten schon des Öfteren den Wunsch zu dieser Zusammenarbeit mit. Zuletzt wurde ein Trademark zu Hotel Barcelona registriert – vielleicht erfahren wir ja demnächst mehr.

Bildmaterial: Death Game Hotel, White Owls Inc., Oculus Publishing