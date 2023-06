Attack on Titan VR: Unbreakable lässt euch in der virtuellen Realität auf Titanen los

UNIVRS hat einen „First Concept“-Trailer zu Attack on Titan VR: Unbreakable veröffentlicht. Der Titel sollte ursprünglich im Sommer dieses Jahres für Meta Quest 2 und Quest Pro erscheinen. Man verschob das Veröffentlichungsfenster nun aber in den Winter.

Titanen jagen in der virtuellen Realität

Wie der Titel bereits andeutet, baut Attack on Titan VR: Unbreakable auf der beliebten Manga- und Anime-Serie Attack on Titan. In dieser sieht sich die Menschheit mit den titelgebenden Titanen konfrontiert, die sie in den Schutz abgeschotteter Festungsstädte zwangen. Spezielle Militärtrupps widmen sich dem Kampf gegen die kolossalen Widersacher, indem sie von sogenannten 3D-Manöver-Apparaten Gebrauch machen, die sie in die Lüfte schnellen lässt.

„Attack on Titan VR“ lässt SpielerInnen in die Rolle solcher WiderstandskämpferInnen schlüpfen, um den Titanen in der virtuellen Realität einzuheizen. Entsprechend dürft ihr auch mit der Simulation von 3D-Manövern rechnen – sei es im Einzel- oder Mehrspielermodus. Mit einer Vielzahl an Waffen erarbeiten SpielerInnen eine Strategie, um den diversen Titanen den Kampf anzusagen.

Der „First Concept“-Trailer

