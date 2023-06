Black Clover M: Rise of the Wizard King steht kurz vor seinem Start im Westen

Im November stellte sich Garena als Publisher von Black Clover M: Rise of the Wizard King in den westlichen Gefilden vor. In der ersten Jahreshälfte 2023 soll das neue Mobile-Game erscheinen und es sieht aus, als könne man ganz knapp Wort halten.

Garena und Entwickler VIC Games Studio eröffneten jetzt nämlich die Vorregistrierung zum Magie-Abenteuer-RPG. Black Clover M: Rise of The Wizard King basiert dabei auf dem Original-Anime Black Clover, bietet Szenen aus der Vorlage und lässt euch ein Abenteuer auf dem Weg zum König der Magier erleben.

Mit dabei in diesem taktischen, rundenbasierten RPG sind auch einige bekannte Synchronsprecher aus dem Anime, darunter Gakuto Kajiwara, Nobunaga Shimazaki, Kana Yuuki, Junichi Suwabe, Daisuke Ono und andere.

Dazu gibt es heute einen neuen Teaser-Trailer zu sehen. Wer sich für die Vorregistrierung entscheidet, kann wie üblich bei Mobile-Games auf exklusive Boni zum Start hoffen. Mit dabei sind exklusive Tickets für die Charakterbeschwörung und natürlich ein bisschen Ingame-Währung. Außerdem gibt es Meilenstein-Belohnungen. Die Links zur Vorregistrierung findet ihr auf der offiziellen Website.

Der neue Teaser:

