Final Fantasy XVI: Vorbestellerzahlen sollen Square Enix „ein wenig in Panik“ geraten lassen

In seinem wöchentlichen Newsletter zur Spiele-Branche lässt Imran Khan eher beiläufig einige Informationen zu Final Fantasy XVI liegen, doch die haben es in sich. Eigentlich ging es um den knappen Entwickler-Kommentar zu Final Fantasy VII Rebirth, doch Khan schweift schnell ab.

„Ich habe vor kurzem gehört, dass Square Enix wegen der Vorbestellerzahlen von Final Fantasy XVI ein wenig in Panik geraten ist, da diese hinter denen von FFXV zurückbleiben, selbst wenn man die geringere Anzahl von Startplattformen berücksichtigt“, so Khan. Hoppala?

Square Enix ist hin und wieder gern dabei, wenn Spiele „hinter den Erwartungen“ zurückbleiben und nicht wenige finden, dass das auch an den Erwartungen liegt. Aber in Sachen Final Fantasy XVI käme das auf den ersten Blick durchaus überraschend. Die Fan-Gemeinde fiebert dem 22. Juni förmlich entgegen.

Khan weist darauf hin, dass es sich nur um Vorbestellerzahlen handelt, die allenfalls dazu gut sind, die garantierten Verkäufe zu messen. Die Day-One-Verkäufe kämen da noch dazu. Und diese (kumulierte) Zahl könne am Ende doch noch „jeden umhauen“.

Warum Khan das erzählt? Er vermutet, dass Square Enix das kleine Entwickler-Update zu Final Fantasy VII Rebirth gibt, um die Marketingphase zu strecken. Es könne sein, dass sie dem Spiel „mehr Marketingzeit geben wollen, als sie geplant hatten.“ Dazu passt, dass Square Enix heute schon den zweiten Entwickler-Kommentar zu Final Fantasy VII Rebirth folgen ließ. Dass man mit dem Marketing zum zweiten Teil der Remake-Trilogie ausgerechnet im Juni beginnt, kommt schon überraschend.

Fans verweisen darauf, dass Final Fantasy XVI auf nur einer Plattform erscheint, die zudem eine vergleichsweise niedrige Hardwarebasis hat. Das stimmt natürlich, doch glaubt man Khan, ist eben dies ja schon berücksichtigt. Im direkten Vergleich mit dem Vorgänger verweisen Fans außerdem auf das bei Final Fantasy XV viel breitere Marketing, begleitet von einer Prologue-Demo, Mobile-Games und sogar einem Film. Fehlt das Final Fantasy XVI tatsächlich? Zumindest eine Demo folgt noch.

Der ehemalige GameInformer- und Fanbyte-Journalist Imran Khan hat, was Exklusiv-Einblicke zur Spiele-Branche angeht, einige zutreffende Informationen gestreut. Schon im Juni 2022 berichtete er beispielsweise vom in dieser Woche angekündigten Everybody 1-2-Switch. Zuvor bestätigte Imran Khan mit seinen Quellen, dass sich ein Xenoblade Chronicles 3 in Entwicklung befindet und nahezu fertiggestellt sei – schon im August 2021 war das.

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.