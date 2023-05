Cat Quest: Pirates of the Purribean lädt zur Erkundung der weiten See und zum Landgang ein

The Gentlebros werden mit Cat Quest: Pirates of the Purribean das nächste Kapitel der Cat-Quest-Reihe aufschlagen. Gemeinsam mit Publisher Kepler Interactive kündigte man den neuen Teil der Adventure-Serie an, der 2024 für Xbox, PlayStation, Nintendo Switch und PCs erscheinen soll.

Erkundet die offene 2.5D-Spielwelt von Cat Quest: Pirates of the Purribean, stellt euch im eigenen Schiff den maushohen Wellen und findet heraus, was sich hinter dem Nordstern – ein lang verschollener Schatz der Pi-Ratten – verbirgt. Alleine oder zu zweit im Local Coop laden die fantatztischen Biome des Spiels zur freien Erkundung ein.

Ihr erkundet aber nicht nur die weite See, sondern geht auch auf Landgang. Das Kampfsystem soll weiter verbessert worden sein, euch wird eine große Auswahl an Waffen und Zaubern versprochen.

Der Ankündigungstrailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Cat Quest: Pirates of the Purribean, The Gentlebros, Kepler Interactive