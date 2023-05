Devolver Digital datiert Summer-Showcase und verspricht ein großartiges Comeback

Devolver Digital hat das unlängst angekündigte Summer-Showcase jetzt konkret datiert. Am 8. Juni um 23:59 Uhr deutscher Zeit möchte man den Devolver Digital Summer Livestream präsentieren.

Die 2023-Edition des preisungekrönten Marketing Events verspricht Neuankündigungen, spielbare Demos und eine Reihe wilder Überraschungen – darunter das lang erwartete Reboot, Reimagining, man könnte es gar eine Reinkarnation nennen: Die Rückkehr des beliebtesten Videospielmaskottchens aller Zeiten … Volvy!

Kennt ihr nicht? Geht mal in euch.

In den letzten Jahren konnte Devolver Digital mit seinem Summer-Showcase regelmäßig für Furore sorgen. Das lag zum großen Teil an den vorgestellten Games, aber auch an der Präsentation selbst. Die wird nämlich von einem einzigartigen Humor und dem ein oder anderen Seitenhieb in die Branche untermalt.

Der Teaser-Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Devolver Digital