The Plucky Squire: Gameplay-Trailer zeigt den Wechseln zwischen 2D und 3D

In einem neuen Gameplay-Trailer von The Plucky Squire stellen Devolver Digital und All Possible Futures die Mechanik vor, mit dem der Held Jot zwischen der 2D-Ansicht im Bilderbuch und der 3D-Ansicht auf dem umgebenen Schreibtisch wechselt.

Jot und seinen FreundInnen ist es nämlich möglich, aus ihrem Bilderbuch hinauszukommen und die Umgebung zu erkunden. Doch auch auf dem Schreibtisch warten Gegner, die es zu besiegen gilt. Das Gameplay an sich wechselt dabei vom Dungeon Crawling zum 3D-Platforming.

The Plucky Squire spielt in Mojo, einem entspannten, farbenfrohen Reich der reinen Kreativität, das von einem sehr unentspannten Zauberer namens Humpgrump bedroht wird. Immerhin muss Jot das Abenteuer nicht allein betehen, denn eine fröhliche Schar mutiger Mitstreiter*innen schließt sich ihm auf seiner seitenumspannenden Suche nach der Rettung des Reiches an – darunter auch ein exzentrischer DJ-Zauberer. Humpgrump hat keine Chance.

Das Spiel erscheint irgendwann in 2023 für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

Der Gameplay-Trailer zu The Plucky Squire

Bildmaterial: The Plucky Squire, All Possible Futures / Devolver Digital