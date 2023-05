Das Rätseln geht weiter: The Talos Principle II erscheint noch in diesem Jahr

Nach dem Erfolg von The Talos Principle kündigten Publisher Devolver Digital und das Entwicklerteam von Croteam einen Nachfolger an. The Talos Principle II erscheint noch 2023 für PCs via Steam und Epic, PS5 und Xbox Series X/S. In einem ersten Trailer gibt es zu sehen, wie schön das Sequel geworden ist.

Im zweiten Teil verschlägt es uns in eine neue Welt, in der es keine Menschen mehr gibt. Die menschliche Kultur wird jedoch von Roboterwesen fortgeführt. Mit der Zeit stellen sich immer mehr Fragen aus der philosophischen Sparte und wir stehen vor der Entscheidung, ob wir an die Vernunft glauben oder der Menschheit den Rücken zukehren.

Das interaktive Abenteuer mit mehreren Enden bietet erneut spannende Rätsel. Dazu zählen clevere Metarätsel und anspruchsvolle Goldrätsel. Das Spielende kann aber auch erreicht werden, wenn wir alle Rätsel überspringen. Denn abseits der Rätsel gibt es vergrabene Geheimnisse und Fragmente aus einer vergessenen Zeit zu entdecken.

Es gibt zwei neue Fähigkeiten: Die Manipulation der Schwerkraft und die Gedankenübertragung. Zusätzlich gibt es die bekannten Fähigkeiten aus dem ersten Teil. Schaut euch selbst im Enthüllungstrailer an, wie die Fähigkeiten in den Rätseln zum Einsatz kommen.

Der Trailer zu Talos Principle II

Bildmaterial: The Talos Principle II, Croteam / Devolver Digital