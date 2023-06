Dieser feurige Boss aus Final Fantasy V feiert in Final Fantasy XVI seine Rückkehr

Der Juni steht für viele im Zeichen von Final Fantasy XVI. So auch für die KollegInnen von IGN, die den Titel über den gesamten Monat in den Fokus rücken. Den Start machen exklusive neue Gameplay-Eindrücke – aber eine Spoiler-Warnung voraus: Die frischen Szenen widmen sich ausführlich einem Bosskampf aus der ungefähren Mitte des Spiels.

Ein alter Bekannter

Der feurige Feind, dem sich Clive hier stellt, ist dabei kein Fremder. Fans der Serie werden ihn gegebenenfalls erkennen – vor allem, wenn sie kürzlich die Final Fantasy Pixel Remasters spielten. Die Rede ist von „Liquid Flame“ – einem Boss, der in Final Fantasy V seine Premiere feierte.

Der wandelbare Feind wechselte seinerzeit im Verlauf des Kampfes zwischen verschiedenen Formen. Ein Umstand, der SpielerInnen dazu zwang, sich fix an die wechselnden Stärken und Schwächen ihres Gegners anzupassen.

Ein ähnliches Prinzip dürft ihr auch im Zuge von Final Fantasy XVI erwarten. „Manchmal steht es auf zwei Beinen, aber dann verwandelt es sich in eine tierähnliche Form, die auf vier Beinen steht, um sich später in einen fliegenden Feind zu verwandeln“, erklärt Combat Director Ryota Suzuki. „Also ja, wir haben diese einzigartige Eigenschaft definitiv integriert.“

Man könnte meinen, Director Hiroshi Takai stecke hinter der Implementierung des nostalgischen Bosses – immerhin war Final Fantasy V der erste Titel, an dem Takai als Entwickler mitarbeitete. Es war aber Creative Director Kazutoyo Maehiro, der die Idee in den Raum warf. Final Fantasy V inspirierte ihn seinerzeit nämlich, selbst Teil der Branche zu werden. So schließt sich der Kreis!

Herausforderung ohne Frust

Bei „Liquid Flame“ soll es sich aber nicht nur um eine nostalgische Referenz handeln. Vielmehr habe das Ungetüm auch eine inhaltliche Bewandtnis. Wie er, sollen übrigens viele weitere Bosse mit mehreren Kampfphasen aufwarten. Dabei habe das Team aber darauf geachtet, dass die Kämpfe herausfordernd, aber nicht frustrierend ausfallen.

SpielerInnen sollen immerhin die Geschichte erleben können und sich nicht ausgebremst fühlen. Stirbt man etwa in einer späteren Phase eines Bosskampfes, startet man lediglich die Phase erneut und nicht den gesamten Kampf.

Hardcore-Fans müssen sich aber nicht sorgen. Die bereits kürzlich angesprochenen Modi nach Spielabschluss dürften knackige Herausforderungen für so ziemlich jede/n mit sich bringen, wie Suzuki nochmal bestätigt.

Der Bosskampf gegen „Liquid Flame“

via IGN, Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.