Persona 5: Wieso ein möglicher neuer Ableger könnte in Kürze angekündigt werden könnte

Erwartet uns zeitnah eine neue Ankündigung in Bezug auf Persona? Die Registrierung einer neuen Domain weist nun zumindest darauf hin. Um den nächsten großen Eintrag in die Persona-Serie scheint es aber nicht zu gehen. Vielmehr deutet sich ein weiterer Titel aus dem „Persona 5„-Kosmos an.

Neues zu Persona 5 in Kürze?

Wie ein findiger Twitter-User aufzeigte, wurde am 16. Mai 2023 die Domain P5T.jp registriert. Zum 2. Juni erfuhr sie nun noch ein Update:

Warum das spannend ist? Ein ähnliches Vorgehen ließ sich bereits im Zuge anderer Persona-Ableger beobachten, die kurz nach einem solchen Domain-Update offiziell angekündigt wurden.

Wann immer diese Nameserveränderungen für Atlus-bezogene Domänen zuvor aufgetreten sind, erfolgten die Spielveröffentlichungen innerhalb von zwei Wochen nach dem Update.

Die Domain PQ2.jp wurde etwa am 18. April 2017 eingerichtet und am 27. Juli 2017 aktualisiert. Sechs Tage später – am 2. August – erfolgte dann die offizielle Ankündigung von Persona Q2 im Zuge des “Persona Super Live P-Sound Bomb!!!! 2017”-Konzerts.

Nach demselben Muster kündigte Atlus Persona 3: Dancing in Moonlight und Persona 5: Dancing in Starlight (P3D.jp und P5D.jp) fünf Tage nach Aktualisierung der entsprechenden Domain an. Die Ankündigung von Catherine: Full Body erfolgte acht Tage nach der Aktualisierung. Und Persona 5 Royal (P5R.jp) enthüllte man nach nur fünf Tagen.

Ein relativ konstantes Muster, das nun natürlich vermuten lässt, dass auch „P5T“ zeitnah enthüllt werden dürfte. Um was für eine Art Spiel es sich bei „P5T“ handeln könnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Ein passendes Event bietet sich für die Ankündigung aber schon an.

Immerhin steht der Startschuss zum Summer Game Fest vor der Tür. Am 8. Juni präsentiert Geoff Keighley – erstmals vor Live-Publikum – das Neueste aus der Videospielbranche. Kein schlechter Zeitpunkt, um einen frischen Persona-Ableger zu enthüllen.

via Persona Central, Bildmaterial: Bildmaterial: Persona 5 Strikers, Atlus, Koei Tecmo, Omega Force