Das war … Kalenderwoche 15/2023

Die State of Play zu Final Fantasy XVI sowie der letzte Trailer zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sorgten dafür, dass die kommenden Schwergewichte im Mittelpunkt standen. Auch ein vermutlicher Leak sorgte für zusätzliche Aufregung. Nach allen weiteren Videos der Woche haben wir schlussendlich auch noch ein Review für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Sony gab dem Exklusivtitel Final Fantasy XVI (PS5) die große Bühne. Bei der neuen State of Play ging es ausschließlich um das kommende Rollenspiel. In den insgesamt 25 Minuten gab es viel spektakuläres Gameplay zu sehen. Es ging jedoch auch um das Main Theme und die Rollenspielelemente. Wem das alles zu viel der Information ist, kann sich auch einfach nur die Chocobos ansehen.

Es dauert keinen Monat mehr, bis The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch) erscheint. Nintendo hat nun bereits den letzten Trailer zum Spiel veröffentlicht. Dieser zeigte einen kurzen Blick auf die Geschichte. Insbesondere der Auftritt von Ganondorf bleibt in Erinnerung.

In einem vermeintlichen Leak aus dem Hause Sega waren ein Persona 3 Remake sowie Jet Set Radio zu sehen. Ob das Video echt ist, ist jedoch nicht klar. Auch wäre nicht klar, was aus den frühen Konzepten geworden ist. Neu angekündigt wurde Trine 5: A Clockwork Conspiracy (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Zur Veröffentlichung je mit dem Launchtrailer bedacht wurden Process of Elimination (PS4, Switch) (Link), Mega Man Battle Network Legacy Collection (PS4, Switch, PC) (Link) und Sherlock Holmes: The Awakened (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link).

Nächste Woche steht dann die Erweiterung Horizon Forbidden West: Burning Shores (PS5) an. Auch der Dungeon-Crawler Labyrinth of Zangetsu (PS4, Switch, PC) steht in wenigen Tagen an, noch bis im September gedulden müsst ihr euch jedoch auf Super Bomberman R 2 (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Der neue Trailer zu The Legend of Heroes: Trails into Reverie (PS4, PS5, Switch, PC) drehte sich um die Features. Des Weiteren sahen wir auch die nächsten Charaktere aus dem Otome Charade Maniacs (Switch). Für Furore sorgte Jack Black mit seiner musikalischen Einlage aus dem Super Mario Bros. Film. Eine überraschende Premiere ist hingegen die Zusammenarbeit von One Piece und McDonald’s.

Noch einmal Gameplay sehen durften wir zu Star Wars Jedi: Survivor (PS5, Xbox Series, PC). Ebenfalls die Gold-Meldung erreichte uns zu Der Herr der Ringe: Gollum (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Noch bis im Juni warten müsst ihr, bis ihr im Strategie-RPG Cross Tails (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) mit Hunden und Katzen ins Gefecht steigt. Mit bekannten Stimmen trumpft Stray Gods: The Roleplaying Musical (PC) auf. Anfang Mai will das märchenhafte Action-Rollenspiel Ravenlok (Xbox One, Xbox Series, PC) eine herzerwärmende Geschichte erzählen. Auf eure Kreativität setzt zudem Super Dungeon Maker (Switch, PC).

Auf eine Weltraumerkundung nimmt euch Farworld Pioneers (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) mit, während Duru (Switch, PC) eine Geschichte um Freundschaft und Depression erzählt. Die Konsolenveröffentlichung von SENSEs: Midnight ist auf den Juni geplant. In wenigen Tagen erfahren wir auch, wie das nächste Update zu Monster Hunter Rise: Sunbreak (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) aussieht. Der japanische Kinostart steht für Resident Evil: Death Island nun fest. Kostenlos ist der neue Kurzanime zu Pokémon, welcher mit Cube-shaped Pokémon on Cubie Island?! einen speziellen Stil aufweist.

Zum Schluss kommen wir nun noch zum neusten Review von JPGAMES. Etwas ernüchtert ließ uns Tales of Symphonia Remastered (PS4, Switch, Xbox One) (zum Testbericht) zurück. Die Umsetzung auf aktuelle Plattformen ist mehr als holprig. Hingegen ist das Spiel an sich nach wie vor hervorragend.