Ravenlok: Das märchenhafte Action-RPG soll im Mai für Xbox und PCs erscheinen

Der in den Vereinigten Staaten ansässige Entwickler Cococucumber hat kürzlich angekündigt, dass das märchenhafte Action-Rollenspiel Ravenlok am 4. Mai für Xbox Series, Xbox One und PCs via dem Epic Games Store und dem Microsoft Store erscheinen soll.

Direkt zum Launch soll der Titel auch im Xbox Game Pass verfügbar sein. Ravenlok ist das letzte Spiel der sogenannten Voxel Trilogy, der darüber hinaus Riverbond und Echo Generation angehören.

Ein märchenhaftes Königreich und viele Herausforderungen

Ravenlok entführt euch in ein märchenhaftes Königreich, das von einer bösen Königin beherrscht wird. Die namensgebende Heldin Ravenlok erkundet eine alte Scheune, als sie plötzlich durch einen Spiegel in diese Welt gesaugt wird. Mit Schwert und Schild stellt sie sich den Herausforderungen, die sie auf ihrer Rückkehr nach Hause erwarten.

„Ravenlok ist der Höhepunkt der Erforschung der 3D-Pixel-Ästhetik durch unser Studio und vervollständigt unsere Voxel-Trilogie mit höheren Details und komplexeren Umgebungen“, sagt Vanessa Chia, Game Director und Producer von Ravenlok. „Wir freuen uns, das Märchengenre mit einer herzerwärmenden Geschichte zu bereichern, die von einer jungen weiblichen Protagonistin in einer actiongeladenen Fantasy-Welt angeführt wird.“

Der neue Gameplay-Trailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Ravenlok, Cococucumber