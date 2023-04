Sonntagfrage: Welche Final Fantasy-Spiele haben die beste musikalische Untermalung?

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag strahlte Sony eine weitere State of Play aus. Diese fokussierte sich 25 Minuten lang – in vollster bracht – auf das Gameplay von Final Fantasy XVI. Naoki Yoshida zeigte Fans allerhand neue Mechaniken und Aspekte aus den Spiel. Doch gab es nicht nur imposante Kampfeindrücke zu sehen, sondern auch einiges zu hören. So enthüllte Yoshida das Main Theme von Final Fantasy XVI „Tsuki Wo Miteita – Moongazing“.

Und das bringt uns zur heutigen Sonntagfrage, in der es um die musikalische Untermalung in den Final Fantasy-Spielen geht. Welche Spiele der Reihe haben eurer Meinung nach die beste musikalische Untermalung? Welche Soundtracks sind euch dabei besonders in Erinnerung geblieben? Verratet uns das gerne in den Kommentaren. Und da die Antwort sicherlich nicht leicht zu treffen ist, könnt ihr bis zu drei Antworten in der Umfrage wählen.

