Zelda: Tears of the Kingdom macht mit aufregendem neuen Trailer die Fans neugierig

Wie viele Einblicke zu Zelda: Tears of the Kingdom werden uns wohl noch erwarten? Das war die große Frage, schon bevor man uns kürzlich das 10-minütige Gameplay mit diversen neuen Spielmechaniken präsentierte.

Auch danach ist der Durst nach Einblicke groß, beispielsweise zur Story, zur Welt und natürlich zu Dungeons – sollte es sie denn geben. Doch Nintendo ist offensichtlich selbstbewusst genug, uns all das selbst entdecken zu lassen.

Heute veröffentlichte man den letzten Trailer zum Spiel vor der Veröffentlichung. Nimmt man Nintendo beim Wort, würde allenfalls noch ein Launchtrailer folgen. Fast vier Minuten lang ist der heutige Trailer.

Dass man in diesen wenigen Augenblicken kaum alle Fragen beantworten wird, die Fans haben, war wohl zu erwarten. Nach diesem Video gibt es nach wie vor mehr Fragen als Antworten. Gibt es echte Dungeons? Ansätze waren zu erkennen, aber wie komplex sind sie?

Wie wird die Geschichte sein? Dazu gibt es ein paar unkonkrete Einblicke. Wir sehen, dass Zelda offensichtlich in einen Abgrund fällt. Ist sie verloren? Link wird sie suchen – und sie hofft auch, dass er sie findet. Dazu sehen wir erstmals auch Ganondorf aus Tears of the Kingdom. Und, dass Link nicht allein ist.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023. Wenn ihr euch nach dem heutigen Video für eine Vorbestellung entscheidet, dann habt unseren Pre-Order-Guide im Blick. Bei diversen Händlern gibt es unterschiedliche Vorbestellerboni!

Der letzte Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo