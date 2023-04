Process of Elimination: Die Jagd nach dem Serienmörder unter den Detektiven ist eröffnet

Ab sofort ist Process of Elimination auch in Europa erhältlich. NIS America reicht uns dazu noch den obligatorischen Launchtrailer nach. Ein Test ist bei uns in Arbeit und erwartet euch in nächster Zeit.

Ihr habt die Wahl zwischen Versionen für Nintendo Switch und PlayStation 4. Im NIS Online Store Europe gibt es eine Limited Edition, die Deluxe Edition ist im normalen Einzelhandel* verfügbar. Das Detektiv-Spiel ist in Japan als Tantei Bokumetsu erschienen.

Unter den 14 Detektiven verbirgt sich ein Serienmörder, welchen es natürlich zu entlarven gilt. Während des Spiels gilt es Entscheidungen zu treffen und mit den anderen Detektiven zu sprechen. Bei der eigentlichen Ermittlung ist das Prinzip wie bei einem Brettspiel. Die einzelnen Detektive können so wie Figuren bewegt werden. Es gilt, verdächtige Orte zu untersuchen und Spuren zu sichern. Es gibt aber auch Fallen des Mörders.

Der Launchtrailer:

