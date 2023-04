Im kommenden Strategie-RPG Cross Tails ziehen zwei Reiche in den Krieg

Publisher Kemco und das Entwicklerteam von RideonJapan gaben bekannt, dass am 20. Juli 2023 das Strategie-RPG Cross Tails weltweit erscheinen wird. Der Titel soll für PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlich werden. Allerdings wird es nur ausgewählte Handelsversionen in Asien geben, der Rest der Welt muss mit der digitalen Version vorliebnehmen.

Krieg zwischen Hunden und Katzen

In Cross Tails müssen wir mit unseren Verbündeten in die Schlacht ziehen. Wir erleben die Geschichte aus zwei unterschiedlichen Perspektiven, denn in der Welt gibt es zwei bekannte Reiche: Jenes der Hunde- und das der Katzenmenschen. Jede Seite hat ihre eigenen Verbündeten und Taktiken.

Es wird insgesamt 30 Jobs geben, die die Verbündeten erlernen können. Jeder davon hat seinen eigenen Skill Tree, in dem wir Job-Punkte investieren können. Ein weiterer Schlüssel zum Sieg ist die Nutzung des Terrains und der verschiedenen magischen Fähigkeiten.

Das Spiel bietet mehrere Enden auf jeder Seite, sodass ein hoher Wiederspielwert gewährleistet ist. Mit insgesamt vier Schwierigkeitsgraden und über 60 Leveln hat der Titel eine Menge zu bieten.

Cross Tails im englischsprachigen Trailer:

Bildmaterial: Cross Tails, Kemo/RideonJapan