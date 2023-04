Final Fantasy XVI: 25 Minuten neues Gameplay aus der State of Play und das Main Theme enthüllt

Am späten Abend ging eine neue Ausgabe von State of Play an den Start. Und diese widmete sich vollends dem anstehenden RPG-Schwergewicht Final Fantasy XVI.

In gut 25 Minuten präsentierte Naoki Yoshida allerhand neue Eindrücke und bebilderte so viele Aspekte des Spiels, die er – und sein Team – in den vergangenen Wochen bereits mehrfach in diversen Interviews ansprachen.

Clives Reise und seine Unterstützer beleuchtet

Das umfangreiche Gameplay umriss hier noch einmal die groben Eckpfeiler der Handlung rund um Clive Rosfields Rachefeldzug. Dabei lieferte man noch einige Eindrücke seiner KameradInnen, die ihm – KI-gesteuert – im Kampf zur Seite stehen. Cidolfus stellt etwa Clives Mentor dar, während Jill ihn bereits aus Kindestagen kennt.

Aber auch abseits des Kampfgeschehens erfährt Clive wertvolle Unterstützung. In Cids Versteck deckt er sich etwa mit neuer Ausrüstung in Charons Shop ein. Und der Schmied Blackthorne wertet Clives Waffen im Gegenzug für Materialien auf. In einem Trainingsareal namens „Arete’s Stone“ sollen SpielerInnen dann die Möglichkeit haben, ihre Waffen und Fertigkeiten auszutesten und auf die Probe zu stellen.

Loresmen Harpokrates – ja, so heißt er wirklich – versorgt SpielerInnen zudem mit wissenswerten Infos und Geheimnissen rund um Valisthea, wenn ihm Clive von seinen kürzlichen Abenteuern erzählt. Und Strategin Vivian Neungarn sorgt dafür, dass man einen Überblick über den verzwickten Stand des Reiches und alle Verbindungen behält.

Imposante Kampfeindrücke und mehr zu den RPG-Elementen

Natürlich zeigte man aber auch massig neue Eindrücke aus dem actionreichen Kampfsystem des Spieles. Sowohl in der Hauptgeschichte als auch im Rahmen von Neben- und Jagdmissionen toben sich SpielerInnen in Echtzeit-Kämpfen aus.

Aber Vorsicht: Das gezeigte Material spart nicht an eindrucksvollen Konfrontationen, von denen wir in den vergangenen Tagen und Wochen bereits kurze Ausschnitte präsentiert bekamen. In der frischen Präsentation werden diverse Esper- und weitere Boss-Kämpfe nun ausführlicher beleuchtet. Es lohnt sich! Solltet ihr aber nicht mehr allzu viel sehen wollen, überspringt ihr diese Eindrücke lieber.

Auch auf das Menü samt Fähigkeitenbaum können wir im Zuge der Präsentation einen Blick werfen. In diesem Zuge beleuchtete man übrigens auch nochmal die Ringe, die SpielerInnen den Kampf optional erleichtern sollen. Ihr erinnert euch: Für diese Accessibility-Maßnahme erntete das Team zuletzt nicht nur Lob. Nun könnt ihr euch ein klareres Bild von dem besagten System machen.

Aber genug gekämpft. Auch von der Welt von Final Fantasy XVI bekommen wir im Zuge der Präsentation noch etwas mehr zu sehen. Valisthea präsentiert sich wirklich bildhübsch mit seinen grünen Wiesen, kargen Steppen, belebten Straßen und strahlenden Untergründen.

Zum Abschluss enthüllte Yoshida dann noch das Main Theme von Final Fantasy XVI „Tsuki Wo Miteita – Moongazing“, aus der Feder und performed von Kenshi Yonezu. Yonezu dürfte aktuell gerade Anime-Fans mit dem Opening-Song zu Chainsaw Man im Ohr liegen.

Final Fantasy XVI erscheint am 22. Juni 2023 für PS5. Im Vorfeld erhalten Fans die Chance – im Zuge einer Demo – einen Blick auf das Spiel zu werfen. Allerdings lässt diese noch etwas auf sich warten.

25 Minuten Final Fantasy XVI aus der neuen State of Play

Das Main Theme „Tsuki Wo Miteita – Moongazing“ von Kenshi Yonezu

Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix