Super Mario Bros. Film: Bowsers Ohrwurm von Jack Black bekommt zwei Musikvideos spendiert

Wart ihr bereits im Kino, um Der Super Mario Bros. Film zu schauen? Falls ja, wird euch sicher noch immer ein ganz besonderer Song in den Ohren klingeln.

Jack Black – der im Original Bowser seiner Stimme leiht – schrieb dem Koopa-König einen Song auf die Brust, mit dem er die Gefühle für seine Angebetete – Prinzessin Peach – zum Ausdruck bringt. „Peaches“ dürfte für viele KinobesucherInnen ein ziemliches Highlight dargestellt haben. Und das wissen sicher auch Nintendo und Illumination und widmeten Jack Blacks amüsanter Performance gleich zwei Musikvideos.

Peaches im animierten und Live-Action-Musikvideo

In der animierten Version des Musikvideos erfreuen wir uns noch einmal an Bowsers gefühlvoller Performance am Piano. Das Video entspricht ziemlich genau der Szene aus dem Film – hier und da noch etwas ausgeschmückt und zurechtgeschnitten. Was soll man sagen: „Peaches“ bleibt ein echter Ohrwurm.

Und weil sich Jack Black für keinen Spaß zu schade ist, schmiss er sich kürzlich in Schale, um zusätzlich ein tatsächliches Live-Action-Musikvideo zu drehen. In Bowser-inspirierter Garderobe singt, spielt und tanzt er sich durch ein ziemlich amüsantes Video, das den Ohrwurm sicher nur weiter festigen dürfte.

Im passenden „Behind the Scenes“-Video erhalten wir dann zusätzlich noch Einblicke in die Produktion. Ihr merkt: Der Hype um „Peaches“ ist groß. Nicht verwunderlich also, dass Variety bereits berichtet, dass sich der Song in Stellung bringt, im Zuge der nächsten Oscars-Verleihung beachtet zu werden. Ob Bowser (aka. Jack Black) neben dem Super-Stern auch die goldene Trophäe nach Hause holt, bleibt abzuwarten.

„Peaches“ im animierten Musikvideo

„Peaches“ im Live-Action-Musikvideo (mit Jack Black)

Behind-the-Scenes zum Live-Action-Musikvideo von „Peaches“

Bildmaterial: Der Super Mario Bros. Film, Nintendo, Illumination Entertainment