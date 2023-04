Nintendo will uns morgen schon den letzten Trailer zu Zelda: Tears of the Kingdom zeigen

In genau einem Monat erscheint Zelda: Tears of the Kingdom und seit wenigen Tagen wissen wir zumindest so einigermaßen, was uns erwartet. Nintendo stellte uns kürzlich mit einer Gameplay-Präsentation neue Mechaniken wie Zeitumkehr, Synthese und Ultra-Hand vor.

Sicher nur der Auftakt zu einer aufregenden Marketing-Phase. Oder? Morgen um 16 Uhr deutscher Zeit wird Nintendo mit einem neuen Trailer nachlegen. Mit dem letzten Trailer. Das verkündete Nintendo heute bei Twitter. Der Trailer soll etwa drei Minuten lang sein. Und danach? Kommt nichts mehr?

Wir werden sehen.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023. Wenn ihr euch nach dem neuen Video für eine Vorbestellung entscheidet, dann habt unseren Pre-Order-Guide im Blick. Bei diversen Händlern gibt es unterschiedliche Vorbestellerboni!

Morgen 16 Uhr, hier live:

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo