The Legend of Heroes: Trails into Reverie stellt euch seine Features im neuen Trailer vor

Nachdem uns NIS America kurz vor dem Jahreswechsel mit dem 7. Juli 2023 schon den konkreten Termin zu The Legend of Heroes: Trails into Reverie in Europa verkündet hatte, legt man heute nach. Seht euch unten den neuen „Features Trailer“ an.

Betretet den True Reverie Corridor, in dem ihr bekannte Gesichter aus ganz Zemuria treffen und rekrutieren könnt, betretet zufällig generierte Dungeons, um euren Mut zu testen, und spielt eine Vielzahl von Minispielen! Bringe deine Trails-Erfahrung in Trails into Reverie auf die nächste Stufe!

Für Konsolen gibt es eine Deluxe Edition zum Normalpreis im breiten Handel, so beispielsweise bei Amazon*. Wie üblich, wartet NIS America im hauseigenen Store auch mit einer Limited Edition auf.

Trails into Reverie ist ein Epilog zu den vier Cold-Steel-Spielen sowie der Crossbell-Spiele. Die Schicksale von Rean Schwarzer, Lloyd Bannings und des mysteriösen „C“ stehen in Zemuria auf dem Spiel.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails into Reverie, NIS America, Falcom